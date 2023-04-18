跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Pegasus 39

      男子公路跑步鞋

      ¥899

      穿上 Nike Pegasus 39 男子公路跑步鞋，一路畅跑，勇往直前。无论你喜欢在日出时长跑还是在日落时快步跑，跑步都是你日常生活的一部分，你需要一款专门的跑步鞋。舒适直观设计提供出色支撑，为双足营造出众包覆效果，同时搭载回弹的 Zoom Air 缓震配置，塑就弹力充沛的迈步体验。经典战马回归，值得信赖，如你添翼。标志性的耐克勾勾设计，以兔子快速灵动的身影为灵感，助你在跑道释放澎湃动力，伴你畅享凌跃时刻。

      • 显示颜色： 山峰白/白色/水洗水鸭青/大学红
      • 款式： FD4322-161

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。