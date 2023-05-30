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      Nike Pegasus 39

      男子公路跑步鞋

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      无论你喜欢快步跑、长跑还是备受欢迎的接力马拉松，跑步都是你日常生活的一部分，你需要一款专门的跑步鞋。 Nike Pegasus 39 男子公路跑步鞋采用舒适直观设计，塑就出色支撑脚感，为双足带来出众包覆性。 足底缓震配置结合 2 个 Zoom Air 缓震配置，助力双足从后跟向鞋头平稳过渡，营造回弹迈步体验。 经典战马回归，值得信赖，如你添翼。 伴你畅享凌跃时刻。

      • 显示颜色： 呼啸绿/椰奶色/蜜瓜绿/黑
      • 款式： DZ4776-343

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