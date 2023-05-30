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      Nike Pegasus 39

      男子耐克飞马跑步鞋

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      Nike Pegasus 39 男子耐克飞马跑步鞋采用匠心设计，助你发挥出色跑步表现。 轻薄鞋面适合四季穿着；富有支撑力，为双足提供出色包覆；足底缓震技术，巧搭两个 Zoom Air 缓震配置（比 Pegasus 38 多 1 个），塑就出众的回弹迈步效果。 经典战马回归，值得信赖，如你添翼。 伴你畅享凌跃时刻。

      • 显示颜色： 灰石板蓝/足球灰/狂喜钴蓝/黑
      • 款式： DH4071-401

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