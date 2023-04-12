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      Nike Pegasus 39 Premium

      男子公路跑步鞋

      ¥899

      Nike Pegasus 39 Premium 男子公路跑步鞋营造脚感稳定又富有活力的迈步体验，助你随心开跑，轻松应对多种跑步活动。 该鞋款采用醒目配色，不论你放慢脚步还是全速奔跑，皆能助你一往无前。 Zoom Air 结合支撑感出色的设计，巧搭醒目趣味图案，旨在提醒你乐享每一步，不畏艰险，勇往直前。 这就迈步开跑吧。 该款跑步鞋定能助你顺利抵达终点。

      • 显示颜色： 沙堆白/椰奶色/体育场绿/麦芽棕
      • 款式： DV8922-100

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