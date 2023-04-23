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      Nike Pegasus 39 Shield

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      经典战马回归，助力尽情畅跑。Nike Pegasus 39 Shield 男子公路跑步鞋采用拒水处理，有助保持干爽；内里具有柔软质感，舒适非凡，在不良天气跑步时令双足保持舒适。强劲抓地设计搭配两个 Zoom Air 缓震配置，铸就出众抓地表现和柔软缓震性能，助你应对不良天气。

      • 显示颜色： 黑/暗烟灰/荧光黄/白色
      • 款式： DO7625-002

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