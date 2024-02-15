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      Nike Pegasus 40 (GS)

      耐克飞马大童公路跑步童鞋

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      40 年代代流传， 引领跑者风范。Nike Pegasus 40 (GS) 大童公路跑步童鞋旨在致敬 Nike 跑步鞋的往昔荣光和充满希望的未来。无论是为学校田径赛做准备，还是进行田径训练或趣味跑步（如健身课），该鞋款将助力不同水平的跑者跃步前进。透气出众，帮助双足保持舒适。Zoom Air 结合弹性泡绵，塑就舒适缓震的迈步体验。即刻上脚，尽情畅跑！

      • 显示颜色： 浅银灰/白色/冲击绿/黑
      • 款式： DX2498-006

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