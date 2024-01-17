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      Nike Pegasus 40

      龙年限定耐克飞马女子公路跑步鞋

      ¥899

      Nike Pegasus 40 女子公路跑步鞋延续 Pegasus 系列经典个性化贴合感，助你觉醒体内的“龙”之力量。该版鞋款沿袭你挚爱的出众回弹性能和支撑脚感，同时为足部敏感部位营造非凡舒适感受。无论你是要参加马拉松长跑比赛，还是在日落前攻克速度训练，该款跑步鞋都会成为你值得信赖的公路跑利器，伴你日复一日地攻克一程又一程。即刻上脚，庆贺中国新年。

      • 显示颜色： 帆白/白色/椰奶色/龙红
      • 款式： FZ5059-121

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