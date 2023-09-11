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      Nike Pegasus 40 SE

      女子公路跑步鞋

      ¥899

      Nike Pegasus 40 SE 女子公路跑步鞋延续 Pegasus 系列经典个性化贴合感，塑就弹力迈步体验，助力轻松驾驭跑步征程，攻克一个又一个目标。该版鞋款沿袭你挚爱的出众回弹性能和出众支撑脚感，同时为关键部位营造非凡舒适感受。无论你是要参加马拉松长跑比赛，在日落前攻克速度训练，还是即兴加入团体远足，该款跑步鞋都会成为你值得信赖的公路跑利器，伴你日复一日地攻克一程又一程。清晰亮色点缀鞋面，体现色彩搭配的相辅相成。

      • 显示颜色： 黑/深渊绿/波罗的海蓝/透明粉
      • 款式： FJ2974-001

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