在跑步结束后，牢牢映入脑海的并不总是里程数，还有出众畅跑体验。 Nike Pegasus 41 耐克小飞马大童公路跑步鞋基于这一设计理念匠心打造，塑就柔软且富有弹性的穿着感受。 轻盈透气鞋面缔造舒适脚感，令你心无旁骛，专注于跑步节奏和技巧。

显示颜色： 白色/多色/浅白紫色/乌紫

款式： IM6703-159