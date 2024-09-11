Nike Pegasus 41

耐克飞马大童公路跑步鞋

¥699

白色/仙人掌绿/冰川蓝/黑
黑/煤黑/煤黑/白色
山峰白/亮深红/冰川蓝/金属铬色
碧绿/黑/冲击绿/足球灰
白色/微黄绿/绿古色/黑
白色/帆白/浅银灰/赛车蓝

在跑步结束后，牢牢映入脑海的并不总是里程数，还有出众畅跑体验。Nike Pegasus 41 大童公路跑步鞋基于这一设计理念匠心打造，塑就柔软且富有弹性的穿着感受，令孩子心无旁骛，专注于跑步节奏和技巧。轻盈透气鞋面，缔造舒适感受，无论是短跑还是周末休闲长跑，皆可轻松驾驭。

  • 显示颜色： 白色/仙人掌绿/冰川蓝/黑
  • 款式： FN5041-103

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