Nike Pegasus 41

耐克飞马女子公路跑步鞋（宽版）

¥779
¥949
17% 折让

黑/煤黑/白色
设计你的 Nike By You 专属定制产品

Nike Pegasus 41 女子公路跑步鞋（宽版）具有出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常畅跑。两个 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。鞋面采用工程网眼设计，有助减轻鞋身重量，带来出众透气性。

  • 显示颜色： 黑/煤黑/白色
  • 款式： FQ0965-002

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。