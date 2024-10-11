Nike Pegasus 41 Electric 耐克飞马 「电掣」 配色

大童公路跑步童鞋

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Nike Pegasus 41 Electric 耐克飞马 「电掣」 配色大童公路跑步童鞋，助力畅跑。Air Zoom 缓震配置回弹出众，塑就柔软且富有弹性的穿着感受，助力畅跑。中底搭载柔软泡绵，结合轻盈透气鞋面，缔造活力迈步体验。

  • 显示颜色： 足球灰/荷兰橙/暗蓝黑
  • 款式： FV3461-001

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