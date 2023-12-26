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      Nike Pegasus FlyEase

      耐克飞马女子易穿脱公路跑步鞋

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      Nike Pegasus FlyEase 女子易穿脱公路跑步鞋营造脚感稳定又富有活力的迈步体验，助你轻松应对多种跑步活动，提升运动表现。富有支撑力的出众鞋面舒适包覆双足，足底搭载 Air 缓震配置，营造从后跟到鞋头的流畅迈步体验。Nike FlyEase 技术起到固定带作用，实现稳固贴合脚感。经典战马回归，值得信赖，如你添翼。伴你畅享凌跃时刻。

      • 显示颜色： 深丛林绿/黑/白金色/金属银
      • 款式： DJ7383-301

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