Nike Pegasus Plus

耐克超级飞马女子公路跑步鞋

¥1,299

Nike Pegasus Plus 耐克超级飞马女子公路跑步鞋，缔造出众回弹缓震性能。轻盈全掌型 ZoomX 泡绵，提供出色能量回馈，助力日常畅跑。弹性 Flyknit 飞织鞋面贴合双足，塑就出色贴合感。

  • 显示颜色： 亮深红/爆炸绿黄/泡沫薄荷绿/黑紫
  • 款式： FQ7261-600

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