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      Nike Pegasus Trail 4 GORE-TEX

      女子防水越野跑步鞋户外

      ¥1,099

      潮湿天气也无法阻挡你的脚步。 Nike Pegasus Trail 4 GORE-TEX 女子防水越野跑步鞋是天气多变情况下跑步的理想之选。 轻盈柔韧设计结合回弹缓震性能，让你从公路到小径畅跑无阻。 防水 GORE-TEX 层搭配脚踝防护设计，帮助双足保持干爽，助你自如畅跑。

      • 显示颜色： 帆白/海玻璃蓝/深丛林绿/浅柠檬黄
      • 款式： FN7771-100

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