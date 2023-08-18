跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Pegasus Trail 4 GORE-TEX

      女子防水越野跑步鞋户外

      ¥749
      ¥1,099
      31% 折让

      Nike Pegasus Trail 4 GORE-TEX 女子防水越野跑步鞋专为勇往直前的跑者设计。搭载防水 GORE-TEX 技术，即使天气无法预测，也可助你保持干爽，自信畅跑。从公路跑到小径，即使雨天也不能阻止你的步伐。防水层搭配加高脚踝防护设计，缔造出众包覆效果，助你保持干爽。

      • 显示颜色： 黑/反射银/狼灰
      • 款式： DJ7929-001

      尺寸与尺码

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。