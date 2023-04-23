跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Pegasus Trail 4 GORE-TEX

      男子防水越野跑步鞋

      ¥1,099

      Nike Pegasus Trail 4 GORE-TEX 男子防水越野跑步鞋专为勇往直前的跑者设计。 搭载防水 GORE-TEX 技术，即使天气无法预测，也可助你保持干爽。 此外，加高鞋口防护设计，提升包覆效果。 Nike React 泡绵缔造出众回弹性能，从公路跑到小径，不良天气也不能阻止你的步伐。

      • 显示颜色： 浅骨色/卡其绿/山峰白/海岸蓝
      • 款式： FB2193-001

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。