Nike Pegasus Trail 4 GORE-TEX 女子防水越野跑步鞋专为勇往直前的跑者设计。 搭载防水 GORE-TEX 技术，即使天气无法预测，也可助你保持干爽，自信畅跑。从公路跑到小径，即使雨天也不能阻止你的步伐。 防水层搭配加高鞋口防护设计，缔造出众包覆效果，助你保持干爽。

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