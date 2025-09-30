Nike Pegasus Trail 5
耐克小飞马大童户外越野跑步鞋
12% 折让
穿上 Nike Pegasus Trail 5 耐克小飞马大童越野跑步鞋，尽情驰骋，探寻自然之美。 外底柔韧灵活且具有出众抓地力，助你轻松征服崎岖路况；透气网眼设计，令你在跑步途中保持干爽舒适。
- 显示颜色： 砂岩灰粉/橙红/帆白/暗队红
- 款式： FV5638-601
Nike Pegasus Trail 5
12% 折让
穿上 Nike Pegasus Trail 5 耐克小飞马大童越野跑步鞋，尽情驰骋，探寻自然之美。 外底柔韧灵活且具有出众抓地力，助你轻松征服崎岖路况；透气网眼设计，令你在跑步途中保持干爽舒适。
透气鞋面
该鞋款采用织物材料，轻盈耐穿。 透气织物鞋面结合开孔设计，在跑步升温之际帮助双足保持干爽。
耐穿覆面
鞋头和鞋侧壁经加固处理，打造出众耐穿性。
Flywire 飞线技术
Flywire 飞线技术结合鞋带设计，有助稳固双足。 前足采用匠心设计，助你在小径探索时畅享舒适感受。
柔软泡绵中底
足底搭载柔软泡绵，令双足贴近地面，塑就平稳顺畅的迈步体验。
多向抓地
耐穿橡胶外底融入生成式底纹，可强劲抓附小径路面，在潮湿条件下造就出色抓地表现。
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋舌和后跟搭配提拉设计
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 砂岩灰粉/橙红/帆白/暗队红
- 款式： FV5638-601
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
32: 鞋内长 21.4
33: 鞋内长 21.9
33.5: 鞋内长 22.4
35: 鞋内长 23.4
35.5: 鞋内长 24
36: 鞋内长 24.6
36.5: 鞋内长 25.2
37.5: 鞋内长 25.8
38: 鞋内长 26.4
38.5: 鞋内长 27
39: 鞋内长 27.6
40: 鞋内长 28.2
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。