Nike Pegasus Trail 5

耐克飞马大童户外越野跑步鞋

¥639
¥799
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穿上 Nike Pegasus Trail 5 耐克飞马大童越野跑步鞋，尽情驰骋，探寻自然之美。 外底柔韧灵活且具有出众抓地力，助你轻松征服崎岖路况；透气网眼设计，令你在跑步途中保持干爽舒适。

  • 显示颜色： 灰紫红/灰紫/张扬粉/金属银
  • 款式： FV5638-500

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

32: 鞋内长 21.4

33: 鞋内长 21.9

33.5: 鞋内长 22.4

35: 鞋内长 23.4

35.5: 鞋内长 24

36: 鞋内长 24.6

36.5: 鞋内长 25.2

37.5: 鞋内长 25.8

38: 鞋内长 26.4

38.5: 鞋内长 27

39: 鞋内长 27.6

40: 鞋内长 28.2

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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