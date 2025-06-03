穿上 Nike Pegasus Trail 5 耐克飞马女子越野跑步鞋，在泥泞小路上尽情驰骋，探寻自然之美。该鞋款搭载出众回弹的 ReactX 泡绵中底，多种地面，皆可轻松驾驭。

外底精简橡胶用量，可实现公路到小径的顺畅过渡；同时保留了全掌型 ReactX 中底设计。此外，外底橡胶延伸至鞋头，打造出众耐穿性。改良抓地底纹结合橡胶材质，提供可驾驭崎岖小径的出众抓地力，同时令你在公路上顺畅迈步。

穿上 Nike Pegasus Trail 5 耐克飞马女子越野跑步鞋，在泥泞小路上尽情驰骋，探寻自然之美。该鞋款搭载出众回弹的 ReactX 泡绵中底，多种地面，皆可轻松驾驭。

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