Nike Pegasus Trail 5

¥889 ¥1,049 15% 折让

弹性泡绵结合出众抓地设计，从公路到越野，开启活力征程。穿上 Nike Pegasus Trail 5 耐克飞马女子越野跑步鞋，在泥泞小路上尽情驰骋，探寻自然之美。该鞋款搭载出众回弹的 ReactX 泡绵中底，多种地面，皆可轻松驾驭。

网眼设计 鞋面采用织物搭配网眼设计，塑就出色透气性。 回弹缓震 ReactX 泡绵中底，带来轻盈脚感和出色能量回馈。与前代 React 泡绵相比，ReactX 泡绵的能量回馈高出 13%。 ATC 外底 Nike Trail All Terrain Compound (ATC) 橡胶外底，提供可驾驭陡坡和潮湿天气的强劲抓地力，同时助你在公路路面顺畅迈步。 Flywire 飞线技术 Flywire 飞线技术，有助稳固中足。 焕新设计 ReactX 泡绵中底。Nike Trail ATC 外底。