Nike Pegasus Trail 5
耐克飞马女子越野跑步鞋
15% 折让
- 显示颜色： 脉冲橙/幻影/石膏色/黑
- 款式： DV3865-800
弹性泡绵结合出众抓地设计，从公路到越野，开启活力征程。穿上 Nike Pegasus Trail 5 耐克飞马女子越野跑步鞋，在泥泞小路上尽情驰骋，探寻自然之美。该鞋款搭载出众回弹的 ReactX 泡绵中底，多种地面，皆可轻松驾驭。
网眼设计
鞋面采用织物搭配网眼设计，塑就出色透气性。
回弹缓震
ReactX 泡绵中底，带来轻盈脚感和出色能量回馈。与前代 React 泡绵相比，ReactX 泡绵的能量回馈高出 13%。
ATC 外底
Nike Trail All Terrain Compound (ATC) 橡胶外底，提供可驾驭陡坡和潮湿天气的强劲抓地力，同时助你在公路路面顺畅迈步。
Flywire 飞线技术
Flywire 飞线技术，有助稳固中足。
焕新设计
ReactX 泡绵中底。Nike Trail ATC 外底。
产品细节
- 单鞋重量：约 243 克（女码 39 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
