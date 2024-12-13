Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX 耐克飞马

女子户外防水越野跑步鞋

¥969
¥1,199
19% 折让

帆白/热情红 /浅土褐
沙堆白/明黄/活力橙青/小马棕

Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX 耐克飞马女子防水越野跑步鞋专为冬季越野跑打造，有效应对潮湿天气。采用防水 GORE-TEX 鞋面、可驾驭多种路况的外底和反光细节，助你从容应对不良天气因素。ReactX 泡绵中底，铸就回弹缓震的活力迈步体验。

  • 显示颜色： 帆白/热情红 /浅土褐
  • 款式： FQ0912-100

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