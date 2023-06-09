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      Nike Pegasus Turbo

      女子公路跑步鞋

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      穿上 Nike Pegasus Turbo 女子公路跑步鞋，攻克艰苦跑步征程。 匠心鞋款采用 Flyknit 技术，赋予鞋面出色的弹力脚感。 ZoomX 泡绵轻盈回弹，助你在提升速度的同时畅享舒适体验。 鞋款融入明亮配色，让你步履间尽显活力，成就个人佳绩。 经典战马回归，伴你畅享飞驰时刻。

      • 显示颜色： 白色/亚紫粉/迷幻橙/大学蓝
      • 款式： DZ5221-100

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