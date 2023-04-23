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      Nike Pegasus Turbo

      男子耐克超级飞马跑步鞋

      ¥1,099
      ¥1,299
      15% 折让

      白色/浅骨色/浅铁矿石灰/铁灰
      灰石板蓝/狂喜钴蓝/黑

      穿上 Nike Pegasus Turbo 男子耐克超级飞马跑步鞋，攻克艰苦跑步征程。 该鞋款采用出众配色，结合泡绵设计，巧搭织物鞋面设计，塑就轻盈质感和出众回弹感受，速度和舒适性能兼具，助你成就个人佳绩。按重量计算，该经典鞋款采用至少 50% 的再生材料制成，缔造出色结构感，彰显经典日常风范。

      • 显示颜色： 白色/浅骨色/浅铁矿石灰/铁灰
      • 款式： DM3413-100

      免费配送和退换货

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      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

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      特别提醒：该款跑步鞋中底所采用的ZoomX泡绵是由再生材料制成，亦即，在制造过程中由ZoomX泡绵边角料经碾碎后压制而成，最后成型的中底可能存在不均匀的孔洞以及颜色发黄的情况，这属于正常现象，并不影响穿着。此外，基于该再生泡绵的特殊属性，其外观凹凸不平，中底内外两侧的印字可能存在部分缺失。敬请注意，并请酌情选购！

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