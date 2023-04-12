跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Pegasus Turbo Next Nature

      男子公路跑步鞋

      ¥1,099
      ¥1,299
      15% 折让

      Nike Pegasus Turbo Next Nature 男子公路跑步鞋的设计灵感源自过往，但绝不守旧过时。 该鞋款旨在致敬 Nike 跑步鞋的演变历程和蓝带体育公司的成立之初。 鞋面采用高强度纤维，塑就恰到好处的鞋面质感。 ZoomX 泡绵兼具轻盈感受与回弹性能，助你在提升速度的同时畅享舒适体验，成就个人佳绩。 经典战马回归，如你添翼。

      • 显示颜色： 游戏宝蓝/明亮橙/白色/大学蓝
      • 款式： FD0717-400

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。