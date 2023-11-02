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特别提醒：该款跑步鞋中底所采用的ZoomX泡绵是由再生材料制成，亦即，在制造过程中由ZoomX泡绵边角料经碾碎后压制而成，最后成型的中底可能存在不均匀的孔洞以及颜色发黄的情况，这属于正常现象，并不影响穿着。此外，基于该再生泡绵的特殊属性，其外观凹凸不平，中底内外两侧的印字可能存在部分缺失。敬请注意，并请酌情选购！