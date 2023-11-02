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      Nike Pegasus Turbo Next Nature

      耐克超级飞马女子跑步鞋

      ¥979
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      穿上 Nike Pegasus Turbo Next Nature 女子耐克超级飞马跑步鞋，攻克艰苦跑步征程。按重量计算，该产品采用至少 50% 的再生材料制成，富有弹性，营造舒适感受，彰显出众风范。结合出众回弹的轻盈泡绵，助你在提升速度的同时不失舒适感受，助力成就个人佳绩。

      • 显示颜色： 白金色/狼灰/爆炸绿黄/亮橘
      • 款式： DM3414-007

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      特别提醒：该款跑步鞋中底所采用的ZoomX泡绵是由再生材料制成，亦即，在制造过程中由ZoomX泡绵边角料经碾碎后压制而成，最后成型的中底可能存在不均匀的孔洞以及颜色发黄的情况，这属于正常现象，并不影响穿着。此外，基于该再生泡绵的特殊属性，其外观凹凸不平，中底内外两侧的印字可能存在部分缺失。敬请注意，并请酌情选购！

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