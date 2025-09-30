Nike Phantom 6 Low Academy
耐克暗煞系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋
11% 折让
穿上 Nike Phantom 6 Low Academy 耐克暗煞系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋，助力发挥出色控球表现。关键部位融入 NikeSkin 触球区域，助力准确触球，塑就利落踢射表现。抓附纹理设计，助你拿下射门机会。
- 显示颜色： 浅宝石蓝/黑/亮深红
- 款式： HQ2322-400
非凡触球感
加大 NikeSkin 触球区域受精制网眼加持，让双足贴近足球，有助提升带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。
强劲抓地，驾驭球场
底板融入鞋钉，提供出众抓地力，助力疾速畅动。
自然贴合
覆面设计，营造自然贴合感受。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。
产品细节
- 适用于人造长草球场
- 缓震鞋垫
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
