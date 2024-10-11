Nike Phantom GX 2 Academy

耐克暗煞系列男子人造场地足球鞋

¥439
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想让比赛表现跃升新层次？无论你是布局者、助攻还是射手王，Nike Phantom GX 2 Academy 耐克暗煞系列男子人造场地足球鞋皆可助你攻入优势位置，顺利得分。即刻上脚，尽兴发挥。该鞋款专为进球打造，NikeSkin 覆盖球鞋的触球区域；匠心抓地设计，助你施展敏捷身手，出奇制胜。

  • 显示颜色： 怒火蓝/白色
  • 款式： FJ2577-400

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