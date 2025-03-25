Nike Phantom GX 2 Elite

耐克暗煞系列人造草地足球鞋

¥1,699

薄荷绿/灰黑/原子红
浅深红/爆炸粉/黑

Nike Phantom GX 2 Elite 耐克暗煞系列人造草地足球鞋专为你匠心打造，助你以优雅灵动的球风和沉着冷静的心态攻破对手防线，从容锁定胜局。Nike Gripknit 覆盖球鞋的触球区域；匠心抓地设计，助你施展敏捷身手，出奇制胜。该足球鞋专为你和世界精英球员打造，以其出众品质满足你对尽善尽美的追求。

  • 显示颜色： 薄荷绿/灰黑/原子红
  • 款式： FJ2554-300

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。