匠心设计，精益求精。Nike Phantom GX 2 Elite "Erling Haaland" 耐克暗煞系列天然硬质草地足球鞋专为你匠心打造，助你在激战中，以沉着冷静的心态攻破对手防线，从容锁定胜局。Nike Gripknit 覆盖球鞋的触球区域；Nike Cyclone 360 抓地设计，助你施展敏捷身手，出奇制胜。该足球鞋专为你和世界精英球员打造，以其出众品质满足你对尽善尽美的追求。此版本旨在致敬埃尔林·哈兰德。

显示颜色： 空间蓝/金属铬色

款式： HF6361-400