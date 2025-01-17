Nike Phantom GX 2 Elite "Erling Haaland"

耐克暗煞系列男/女天然硬质草地足球鞋

¥1,799

埃尔林·哈兰德作为足坛新星，以其霸气的球风引发轰动，势不可挡。他的强大进球能力仿佛与生俱来，无可阻挡，在关键时刻锁定赛局。Nike Phantom GX 2 Elite "Erling Haaland" 耐克暗煞系列男/女天然硬质草地足球鞋正是应他所需的实力战靴。Gripknit 技术，助他发挥出色踢射表现，一举破门。该鞋款的图案设计灵感源自别致星空，呼应埃尔林变幻莫测的球风。

  • 显示颜色： 空间蓝/金属铬色
  • 款式： HF6361-400

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。