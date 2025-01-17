埃尔林·哈兰德作为足坛新星，以其霸气的球风引发轰动，势不可挡。他的强大进球能力仿佛与生俱来，无可阻挡，在关键时刻锁定赛局。Nike Phantom GX 2 Elite "Erling Haaland" 耐克暗煞系列男/女天然硬质草地足球鞋正是应他所需的实力战靴。Gripknit 技术，助他发挥出色踢射表现，一举破门。该鞋款的图案设计灵感源自别致星空，呼应埃尔林变幻莫测的球风。

显示颜色： 空间蓝/金属铬色

款式： HF6361-400