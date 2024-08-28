匠心设计，精益求精。 Nike Phantom GX II Elite FG EH "Erling Haaland Force9" 暗煞系列男子天然硬质草地足球鞋专为你匠心打造， 助你在狂风暴雨般的激战中，以沉着冷静的心态攻破对手防线， 从容锁定胜局。 Nike Gripknit 覆盖球鞋的触球区域；Nike Cyclone 360 抓地设计，助你施展敏捷身手，出奇制胜。 该足球鞋专为你和世界精英球员打造，以其出众品质满足你对尽善尽美的追求。 此版本旨在致敬埃尔林·哈兰德。

显示颜色： 亮深红/白色

款式： HF6361-600