匠心设计，精益求精。Nike Phantom GX II Elite FG SE 暗煞系列男/女天然硬质草地足球鞋专为你匠心打造，助你在狂风暴雨般的激战中，以优雅灵动的球风和沉着冷静的心态攻破对手防线，从容锁定胜局。该足球鞋专为你和世界精英球员打造，以其出众品质满足你对尽善尽美的追求。该特别版足球鞋旨在向南加州足球文化致敬，鼓励打破藩篱，在球场内外秀出自我。

显示颜色： 帆白/赛车蓝

款式： FQ8178-100