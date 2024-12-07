准备好大展身手了吗？Nike Phantom GX 2 Pro 耐克暗煞系列人造场地足球鞋专为你匠心打造，助你以优雅灵动的球风和沉着冷静的心态攻破对手防线，从容锁定胜局。略带弹性的 Flyknit 飞织鞋面和匠心抓地设计，助你展现迅捷灵活表现，令球技跃升新层次。

显示颜色： 金属银/荧光黄/黑

款式： FJ2583-003