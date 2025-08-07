Nike Phantom Luna 2 Academy

¥509 ¥599 15% 折让

想让比赛表现跃升新层次？无论你是布局者、助攻还是射手王，Nike Phantom Luna 2 Academy 耐克月煞系列男/女人造场地高帮足球鞋皆可助你攻入优势位置，顺利得分。即刻上脚，尽兴发挥。专为助力进球而打造，NikeSkin 覆盖触球区域；牢固抓地设计，助你施展敏捷身手，出奇制胜。

非凡触球感

匠心 NikeSkin 触球区域，让双足贴近足球，有助提升带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。NikeSkin 覆盖鞋款的触球区域，从鞋头内侧位置延伸到鞋带及鞋头外侧位置，营造利落触球体验。

迅疾表现，强劲抓地

匠心抓地底纹，助你自信速移，实现快速切入，在比赛升温之际畅享稳固脚感。

舒适贴合，纵横球场

匠心鞋口，赋予脚踝和后跟柔软舒适感受。鞋口精致罗纹设计，为脚踝部位提供非凡触球感，铸就出色停球和传球表现。