Nike Phantom Luna 2 Elite

¥2,069 ¥2,299 10% 折让

匠心设计，精益求精。 Nike Phantom Luna 2 Elite 耐克月煞系列天然硬质草地足球鞋专为你匠心打造， 助你以优雅灵动的球风和沉着冷静的心态攻破对手防线， 从容锁定胜局。 Nike Gripknit 覆盖球鞋的触球区域；Nike Cyclone 360 抓地设计，助你施展敏捷身手，出奇制胜。 该足球鞋专为你和世界精英球员打造，以其出众品质满足你对尽善尽美的追求。

非凡触球感 Nike Gripknit 材料打造出色触球感。 覆盖球鞋的触球区域，从球鞋鞋头内侧位置延伸到鞋带及鞋头外侧位置，营造利落触球体验。 该鞋款贴合足形，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出色抓附性能。 微型模压纹理结合 Gripknit 材料，贴合足形，带来出色触球体验。 迅疾表现，强劲抓地 前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。 舒适贴合 不对称鞋带设计，增大触球面积，铸就出色带球、传球和射门表现。 匠心系带方式有助于提升中足可调节性，贴合足弓高度。 不对称鞋口采用 Flyknit 飞织材料，为脚踝缔造舒适贴合感受。 鞋口精致罗纹设计，有效提升脚踝部位的触球感，铸就出色停球和传球表现。