匠心设计，精益求精。Nike Phantom Luna 2 Elite 耐克月煞系列男子人造草地足球鞋专为你匠心打造，助你以优雅灵动的球风和沉着冷静的心态攻破对手防线，从容锁定胜局。Nike Gripknit 覆盖球鞋的触球区域；出众抓地设计，助你施展敏捷身手，出奇制胜。该鞋款专为你和世界精英球员打造，以其出众品质满足你对尽善尽美的追求。

显示颜色： 怒火蓝/白色

款式： FJ2579-400