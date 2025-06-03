Nike Phantom Luna 2 Elite By You

¥2,499

匠心设计，精益求精。 穿上 Nike Phantom Luna 2 Elite By You FG 专属定制高帮足球鞋，在比赛中秀出耀眼表现。 抢眼外底、别致图案和炫目色彩令你如虎添翼，大展球技，成为全场瞩目焦点。 革新升级的 Nike Gripknit 覆盖球鞋的击球区域；Nike Cyclone 360 抓地设计，助你在露天球场施展敏捷身手，出奇制胜。

随心配色

6 种不同的 Nike Gripknit 颜色任你随心选择。 外底有金属铬色、金色、银色等一系列配色方案可供选择。 另有 13 种鞋带配色可选。

飒爽风姿

有“风暴之眼”、“砂砾”等 3 种后跟图案可选，为你的造型增添刚毅气息。

唯你专属

再添上包含 1 到 2 个字母或数字（可以是姓名首字母、钟爱的数字）的个性信息，作为点睛之笔。

非凡触球感

Nike Gripknit 粘性材料打造出色触球感。 覆盖球鞋的击球区域，从球鞋足尖内侧位置延伸到鞋带及足尖外侧位置，营造利落触球体验。 该鞋款贴合足形，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出色抓附性能。 微型模压纹理结合 Gripknit 材料，贴合足形，塑就出色触球体验。

迅疾表现，强劲抓地

Nike Cyclone 360 抓地底纹有助于在犀利切入时提升灵活性，同时在肆意转向时减少抓地力，助你自信出击、疾速驰骋，实现快速切入，在比赛升温之际畅享稳固脚感。

舒适贴合

不对称鞋带设计，增大触球面积，铸就出色运球、传球和射门表现。 系带方式经过革新设计，有助于提升中足可调节性，贴合各种足弓高度。 不对称鞋口采用飞织材料，为脚踝缔造舒适贴合感受。 鞋口精致罗纹设计，有效提升脚踝部位的触球感，铸就出色停球和传球表现。