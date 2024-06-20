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      Nike Phantom Luna II Elite LV8 FG

      耐克月煞系列男/女天然硬质草地足球鞋

      ¥2,399

      光辉绿/黑
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      匠心设计，精益求精。Nike Phantom Luna II Elite LV8 FG 耐克月煞系列男/女天然硬质草地足球鞋专为你匠心打造，助你在狂风暴雨般的激战中，以优雅灵动的球风和沉着冷静的心态攻破对手防线，从容锁定胜局。Nike Gripknit 覆盖球鞋的触球区域；Nike Cyclone 360 抓地设计，助你施展敏捷身手，出奇制胜。该足球鞋专为你和世界精英球员打造，以其出众品质满足你对尽善尽美的追求。

      • 显示颜色： 光辉绿/黑
      • 款式： FJ2571-300

      免费配送和退换货

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