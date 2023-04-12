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      Nike Phenom Elite

      男子越野跑步长裤

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      轻松驾驭户外小径和崎岖多变的地形。Nike Phenom Elite 男子越野跑步长裤触感顺滑，助你蓄势待发，无畏探索未知前路。多口袋设计可供收纳越野时所需物品，方便取用。可搭配 Nike GORE-TEX 夹克，畅享出众包覆体验，从容应对越野探险之旅。该产品含有再生聚酯纤维。

      • 显示颜色： 褪色杉木绿/浅银/脉冲柠檬黄绿
      • 款式： DM4655-309

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受 

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