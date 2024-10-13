Nike Phoenix Waffle

女子复古厚底运动鞋

¥419
¥699
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麦金/团队金/金属银/土星金
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Nike Phoenix Waffle 女子运动鞋采用利落设计，搭配经典耐克勾标志，打造简约而经典的出众鞋款。鞋底融入华夫格纹理，铸就强劲抓地力。

  • 显示颜色： 麦金/团队金/金属银/土星金
  • 款式： FJ1409-700

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