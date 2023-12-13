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      Nike Phoenix Waffle

      女子复古运动鞋

      ¥699

      山峰白/沙堆白/帆白/黑
      浅骨色/浅烟灰/浅铁矿石灰/暗橙色
      波斯紫/黑/煤黑/金属银

      助你舒适型动。 Nike Phoenix Waffle 女子运动鞋从蓝带体育公司元年款设计汲取灵感，融合当代先进技术，焕新打造。 改良版华夫格底纹，减轻鞋身重量；同时结合厚实中底，塑就柔软的迈步感受。 复古耐克勾标志结合传统鞋舌，为经典 BRS 外观增添时尚新意。

      • 显示颜色： 山峰白/沙堆白/帆白/黑
      • 款式： FD2196-100

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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