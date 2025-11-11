Nike Phoenix Waffle
女子运动鞋
22% 折让
助你舒适型动。Nike Phoenix Waffle 女子运动鞋从蓝带体育公司元年款设计汲取灵感，融合当代先进技术，焕新呈现。华夫格底纹经焕新设计，有助减轻鞋身重量；同时加高中底，塑就柔软舒适的迈步感受。复古耐克勾标志结合传统鞋舌，为经典外观增添时尚新意。
- 显示颜色： 浅骨色/帆白/深藏青/队红
- 款式： FZ3600-072
Nike Phoenix Waffle
22% 折让
助你舒适型动。Nike Phoenix Waffle 女子运动鞋从蓝带体育公司元年款设计汲取灵感，融合当代先进技术，焕新呈现。华夫格底纹经焕新设计，有助减轻鞋身重量；同时加高中底，塑就柔软舒适的迈步感受。复古耐克勾标志结合传统鞋舌，为经典外观增添时尚新意。
其他细节
- 织物与天然皮革组合鞋面，搭配翻毛皮覆面，柔软耐穿，增添复古韵味
- 加高中底塑就出色稳定性和足底缓震效果，缔造顺畅舒适的迈步体验
- 华夫格底纹经焕新打造，改良凸起纹路排布方式，有助减轻外底重量
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 浅骨色/帆白/深藏青/队红
- 款式： FZ3600-072
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。