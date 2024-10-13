Nike Pico 5 (PSV)

幼童运动童鞋

¥159
¥329
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黑/黑/黑
白色/白金色/白色

Nike Pico 5 (PSV) 幼童运动童鞋稳固贴合，抓地力出众。采用耐穿材料，搭配舒适缓震配置和可调节固定带，便于穿脱。

  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： AR4161-001

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

28: 鞋内长 18.7

29.5: 鞋内长 19.9

31: 鞋内长 20.8

32: 鞋内长 21.6

33.5: 鞋内长 22.5

35: 鞋内长 23.3

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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