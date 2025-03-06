Pippen VI 男子针织衫采用质感柔软的舒适棉料，巧妙融入冠军风范的图案设计，以荣耀外观和极致舒适感向主宰赛场的篮球天才致敬。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。