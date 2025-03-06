Portugal Core Plus

男子 T 恤

¥229

Portugal Core Plus 男子 T 恤采用柔软耐磨的棉质面料，添加醒目的俱乐部图案，打造出舒适贴合的穿着体验，同时通过其外观设计向精英球队致敬。

  • 显示颜色： 队红/松绿
  • 款式： 646678-677

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