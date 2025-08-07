 
Nike Power 夏日轻醒系列女子速干训练长裤 - 黑

Nike Power

夏日轻醒系列女子速干训练长裤

24% 折让

Nike Power 女子速干训练长裤采用高弹设计，塑就舒适运动体验，是你衣橱里的训练佳选单品。中腰设计妥帖包覆身体核心部位，结合导湿速干面料，缔造支撑包覆效果，助你保持干爽。


  显示颜色：
  款式： IF0617-010

Nike Power

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性面料兼具柔韧灵活性和支撑效果，缔造自如无拘的运动体验
  • 中腰设计，可在弯腰、伸展和运动时提供出色包覆效果

产品细节

  • 面料：聚酯纤维/氨纶。 腋/胯下拼接里料：聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IF0617-010

尺寸与尺码

