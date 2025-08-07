Nike Power
夏日轻醒系列女子速干训练长裤
24% 折让
Nike Power 女子速干训练长裤采用高弹设计，塑就舒适运动体验，是你衣橱里的训练佳选单品。中腰设计妥帖包覆身体核心部位，结合导湿速干面料，缔造支撑包覆效果，助你保持干爽。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF0617-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性面料兼具柔韧灵活性和支撑效果，缔造自如无拘的运动体验
- 中腰设计，可在弯腰、伸展和运动时提供出色包覆效果
产品细节
- 面料：聚酯纤维/氨纶。 腋/胯下拼接里料：聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
