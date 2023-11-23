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      Nike Precision VI

      男子篮球鞋

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      幻影灰白/黑/原子绿/浅铁矿石灰
      暗橙色/冰桃红/帆白/浅柠檬黄

      穿上 Nike Precision VI 男子篮球鞋，创造运球空间、稳稳急停。此鞋款专为速度型球员设计，可在准确控球的同时，实现快捷变速和转向。灵活低帮设计结合舒适鞋口和鞋舌，搭配改良版人字形抓地底纹，助你在赛场鏖战时尽展上佳球技。

      • 显示颜色： 幻影灰白/黑/原子绿/浅铁矿石灰
      • 款式： DD9535-004

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