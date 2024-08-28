Nike Precision 7

男子篮球鞋

¥479
¥599
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荧光黄/山峰白/微黄绿/暗烟灰
烟灰/铁灰/潘趣红/光子灰
白色/黑

穿上 Nike Precision 7 男子篮球鞋，无论是近投还是远投，皆可轻松驾驭。该鞋款采用匠心设计，缔造非凡贴地感、舒适度和抓地力，是即兴篮球赛的理想之选。即刻上脚，掌控全场。

  • 显示颜色： 荧光黄/山峰白/微黄绿/暗烟灰
  • 款式： FN4322-700

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